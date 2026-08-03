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https://www.24chasa.bg/sport/article/23328735 www.24chasa.bg

"Реал" е склонен да продаде Винисиус срещу 150 млн. евро

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Бразилското крило на "Реал" Винисиус Жуниор удължи договора си с клуба до 2027 г. Снимка:Х/Реал

Шефовете на "Реал" вече са отворени за оферти за крилото Винисиус Жуниор на цена, започваща от 150 милиона евро, съобщава The Touchline. "Белите" може да продадат бразилеца, ако той не подпише нов договор.

Лондонският "Арсенал" следи отблизо ситуацията с Винисиус и е фаворит за привличането му.

Винисиус играе за гранда от Мадрид от лятото на 2018 г. През този период нападателят е участвал в 375 мача във всички състезания, отбелязвайки 128 гола и давайки 100 асистенции.

Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2027 г.

Бразилското крило на "Реал" Винисиус Жуниор удължи договора си с клуба до 2027 г. Снимка:Х/Реал
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