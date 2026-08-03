"Реал" е склонен да продаде Винисиус срещу 150 млн. евро

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Шефовете на "Реал" вече са отворени за оферти за крилото Винисиус Жуниор на цена, започваща от 150 милиона евро, съобщава The Touchline. "Белите" може да продадат бразилеца, ако той не подпише нов договор.

Лондонският "Арсенал" следи отблизо ситуацията с Винисиус и е фаворит за привличането му.

Винисиус играе за гранда от Мадрид от лятото на 2018 г. През този период нападателят е участвал в 375 мача във всички състезания, отбелязвайки 128 гола и давайки 100 асистенции.

Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2027 г.