Треньорът на "Левски": Трябва да останем уравновесени, за да постигнем успехи

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че утрешният съперник в Шампионска лига „Кайрат" е много сериозен тим с ясна идея за играта.

„Акрам 100 процента няма да бъде опция, тъй като е контузен и нямам как да играе срещу „Кайрат". Вероятно ще отсъства и в следващите мачове. Ще наблюдаваме как се развиват нещата. Ясно е за всички, че той е играч, който често влиза в нашите планове. За това обаче е останалата част от отбора, за да се включат по най-добрия начин. Имам доверие във всички", започна Веласкес.

„При Майкон всичко се движи по план. В крайна сметка ще преценим дали ще е опция за утрешния мач или не. Няма да сравня двата отбора – „Университатя" и „Кайрат". Всички отбори са тотално различна история. Всички са с различни футболисти, различен начин на игра, няма как да ги сравня. Просто са различни, не става въпрос за по-добри или по-лоши", продължи испанецът.

„За мен трябва да ги отличим за това, което направиха през миналия сезон и фактът, че играха в груповата фаза на Шампионска лига. Това са важни фактори. Това е опит за клуба като институция. Разбира се, това добавя доста и към визитката на всеки един футболист. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но все пак го отбелязваме. Ние също имаме опит от миналия сезон. Оттук-насетне приемаме всяка такава възможност, за да израстваме и да се развиваме. Нищо не мога да кажа на феновете преди този мач. Това, което трябва да направим, е да представляваме нашата най-добра версия на терена. Искаме да покажем, че сме отбор, който ще остави сърцата си на терена, както винаги. Считам, че имат невероятно отношение футболистите, страхотно себераздаване. А на публиката може само да се благодари. Дано утре да видим тази синергия между нас", каза още испанският специалист.

„Кайрат" са добре организиран отбор. Доста от футболистите там познавам, тъй като имат испанци и португалци в състава си. Организиран отбор са с ясна идея за играта. Сменят начина на игра, особено в последните мачове, защитават се както с петима, така и с четирима. Наясно съм, че утре може да ни представят различни алтернативи. Може би не може да задълбочим повече анализа, защото не знам дали ще сме обективни. Много повлияха червените картони срещу „Омония". Те са отбор, който заслужава висока оценка и постигнаха нещо невероятно в Шампионска лига. Както вече и ние сме в тази фаза на турнира трябва да отдадем заслуженото. Имам и мой играч, сънародник, който е много важен футболист за техния отбор. Оттук-насетне по-важен конкретно за този отбор е колективът, не индивидуалното", продължи Веласкес.

„Начинът, по който аз гледам на нещата е да се отнасям към всеки следващ мач по един и същи начин. Трябва да оставаме уравновесени, за да постигнем успехи. Както отбеляза Алдаир, утре излизаме и играем определено за победа. Ще се опитаме да продължим в същия турнир. Изтегли се жребият за следващия кръг. Чакат ни доста сериозни съперници с огромни бюджети. Но по никакъв начин няма да губя енергия да разсъждавам по този въпрос", завърши Веласкес.