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https://www.24chasa.bg/sport/article/23329015 www.24chasa.bg

САЩ и Почетино подписаха нов договор до 2030 г.

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Маурисио Почетино Снимка: Ройтерс

Федерацията по футбол на САЩ удължи договора на Маурисио Почетино.

Новото споразумение със старши треньора на националния отбор е валидно до 2030 година. Първоначалният договор на аржентинеца бе с продължителност до световното първенство през 2026 г.

Под негово ръководство националният отбор на САЩ излезе от групата си от първо място на изминалото световно първенство, а също така постигна и първата си победа във фазата на елиминациите на турнира от 2002 година насам. Тимът стигна до 1/8-финалите, където отстъпи пред Белгия с 1:4.

Маурисио Почетино Снимка: Ройтерс

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