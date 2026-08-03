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ЦСКА 1948 в Чехия или Турция, ако отстрани "Панатинайкос"

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Снимка: ЦСКА 1948

Вицешампионът на България ЦСКА 1948 ще играе със загубилия от двойката между чешкия "Храдец Кралове" и турския гранд "Бешикташ" в плейофа за Лигата на конференциите, ако отстрани преди това в третия квалификационен кръг гръцкия "Панатинайкос".

Това отреди тегленият от УЕФА жребий.

Бистричани ще срещнат съперник, идващ от Лига Европа, като тази двойка бе един от най-тежките варианти за тях.

Освен това ЦСКА 1948 ще гостува в реванша, ако стигне до финалния кръг преди същинската фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

Мачовете от плейофния кръг в Лигата на конференциите ще се играят на 20 и 27 август.

Вицешампионите гостуват на "Панатинайкос" утре, а реваншът е на Националния стадион "Васил Левски" на 11 август.

При краен успех срещу силния противник изгледите са ЦСКА 1948 да срещне по-слаб на книга в плейофа. "Бешикташ" е абсолютен фаворит срещу "Храдец Карлове" и чехите се смятат за сигурен участник в плейофа за Лигата на конференциите.

На старта на кампанията бистричани отстраниха с дузпи словашкия "Спартак" (Търнава) след две нулеви ремита.

Снимка: ЦСКА 1948

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