ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям пожар избухна в Хасковско

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23329524 www.24chasa.bg

Ловешки отбор с пет отличия от международното състезание ADCC Romania Open

Росица Христова

[email protected]

756
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Отборът на "Energy Grappling" - Ловеч се завърна от международното състезание ADCC Romania Open, което се проведе в Букурещ, с отлично представяне и общо пет спечелени отличия - едно златно, две сребърни и две бронзови.

В престижната надпревара с международен статут участваха над 20 отбора от 7 различни държави. "Energy Grappling" - Ловеч беше представен от шестима състезатели - Димитър Николов, Мартин Василев, Станислав Михнев, Георги Иванов, Радостин Колев и Симеон Петков.

Състезателите на клуба показаха отлична подготовка, борбеност и висок спортен дух, като петима от тях достигнаха до призовите места в своите категории.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво