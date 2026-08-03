Ловешки отбор с пет отличия от международното състезание ADCC Romania Open

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Отборът на "Energy Grappling" - Ловеч се завърна от международното състезание ADCC Romania Open, което се проведе в Букурещ, с отлично представяне и общо пет спечелени отличия - едно златно, две сребърни и две бронзови.

В престижната надпревара с международен статут участваха над 20 отбора от 7 различни държави. "Energy Grappling" - Ловеч беше представен от шестима състезатели - Димитър Николов, Мартин Василев, Станислав Михнев, Георги Иванов, Радостин Колев и Симеон Петков.

Състезателите на клуба показаха отлична подготовка, борбеност и висок спортен дух, като петима от тях достигнаха до призовите места в своите категории.