“Левски” има всички аргументи да премине през “Кайрат” и приказката да продължи

“Левски” вече си осигури мачове поне до Коледа в европейските клубни турнири, но както са казали хората, “апетитът идва с яденето”. И със сигурност “сините” искат да надградят на следващото ниво - тоест минимум участие в същинската фаза на Лига Европа, а защо не и нещо по-сериозно. Към момента столичани имат гарантираното място в Лигата на конференциите (3-ия по сила турнир на УЕФА). Ако преодолеят следващия си съперник в Шампионската лига, българският тим ще е сигурен за второто по значимост състезание на европейската футболна централа.

Противникът на първенеца на България в кръг III на турнира на богатите е познат, поне по име, на широката публика - “Кайрат”. През миналия сезон шампионът на Казахстан стигна до същинската фаза на най-комерсиалния турнир в Европа, като последователно елиминира на хартия по-силни съперници - “Слован” (Братислава) и “Селтик”. Преди 5 г. пък тимът пък игра групова фаза в дебютното издание на Лигата на конференциите. “Левски” от 16 г. не е играл в Европа, говорим за групова фаза.

Сега обаче тимът на “Кайрат” е различен, поне спрямо миналия сезон. Тръгна си трио основни играчи. А най-добрият в момента -

халфът

Жоржиньо,

е контузен

и ще пропусне мача с “Левски” днес на “Герена”.

В състава на “Кайрат” личат едни от най-големите таланти на футбола в Казахстан. 4 местни момчета, под 25 години, започнаха в последния мач в Европа - елиминирането на “Омония” (Никозия) след дузпи. Сред титулярите има по двама финландци и португалци, а атаката е водена от испанеца Марк Гуал, който няколко сезона игра в Примерата. Капитанът на тима е ветеранът от Беларус Александър Мартинович, който е на 38 г. Несменяем титуляр е и бразилският защитник Лукаш Африко.

Отборът се слави със солидна отбрана. И най-вероятно ще видим доста дефанзивно представяне от отбора на Рафаел Уразбахтин тази вечер пред пълния до краен предел стадион “Георги Аспарухов”. И тук-там, между другото, ще разчита на някоя контра.

“Левски” обаче категорично има по-добрите футболисти. И не би трябвало да има проблем със съперника тази вечер. Оцеляването в Крайова преди седмица (2:2 с “Университатя”) със сигурност е вдъхнало още увереност у играчите на Хулио Веласкес.

“Левски” е и в

пъти по-скъп

от “Кайрат” -

не че парите играят на терена. Но играчите на “сините” са оценени на 37,8 млн. евро, докато тимът от Казахстан - на 12,7 млн.

Отделно “Левски” е безпощаден в Европа у дома през тази година - 4:0 над “Борац” в първия кръг на Шампионската лига и 1:0 над “Университатя” (Крайова). Воденият от Хулио Веласкес тим натрупа и европейски опит с достигането миналата година до плейофите на Лигата на конференциите. А и “сините” са във форма. Създават положения едно след друго. И само заради пропуски и късмет не успяват да отбележат повече голове.

“Организиран отбор с ясна идея. Сменят начина на игра, защитават се с петима или четирима. Играха в Шампионската лига през миналата година, заслужават висока оценка”, анализира съперника предводителят на “сините” Веласкес.

Но отсече: “Излизаме и играем за победа. Ще опитаме да продължим в Шампионската лига”.

Иначе аут от сметките за Веласкес ще е Акрам Бурас. Алжирският халф е с разтежение и няма да играе близо месец. До последно под въпрос за двубоя ще е Майкон. Крайният бранител има проблем и днес ще се реши дали да вземе участие. Вероятността да започне от първата минута обаче е много малка.

Иначе “Левски” нямаше късмет при жребиите за плейофите в зависимост от това в кой турнир ще продължи. Отстраняване на “Кайрат” значи среща с АЕК (Атина) на последното стъпало преди основната фаза на Шампионската лига.

Първенецът на

Гърция може би

е най-коварният

опонент от всички възможни, тъй като разполага с играчи с уникални визитки. Ако се стигне до мачове с АЕК, в първия двубой “Левски” ще е домакин на 18 или 19 август на Националния стадион “Васил Левски”. Реваншът пък трябва да е седмица по-късно. В тима играе родният национал Мартин Георгиев.

При отпадане от “Кайрат” “Левски” отива на плейоф в Лига Европа. Там опонент ще е победителят от двойката ПАОК - “Андерлехт” - все отбори с история в Европа. Преди 4 г. “Левски” игра с гръцкия тим, като го елиминира. В ПАОК пък рита капитанът на националния отбор Кирил Десподов.