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Шефът на Формула 2: Никола Цолов е силен на всяка писта

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Никола Цолов

Никола Цолов влезе с гръм и трясък във Формула 2, постави рекорд по победи за новак и в лятната пауза води с 20 точки на Габриеле Мини (Ит) и с 22 на Рафаел Камара (Бр). Ето как коментира ситуацията Брюно Мишел, шефът на Формула 2.

Никола Цолов непрекъснато е в играта и се бори във всякакви ситуации. Той е човекът, когото останалите трябва да победят, ако искат да спечелят титлата. Той е силен, отдаден, чувства много добре автомобила и е силен на всяка писта. Удоволствие е да го гледаш как кара, защото е много добър състезател и по тази причина не съм изненадан, че е начело в класирането. Мини и Камара знаят добре, че трябва да побеждават Цолов, но сезонът е дълъг и всичко може да се случи. Сигурно е, че битката на тримата ще бъде интересна.”

Следващият кръг от Формула 2 е на легендарната писта "Монца" в Италия на 4-6 септември. 

Никола Цолов

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