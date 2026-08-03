Наредиха Григор Димитров сред емблемите на България

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Присъствието на Григор Димитров в Мексико определено не остана незабелязано. Не само защото бе с приятелката си Ейса Гонсалес.

Местен предприемач реши да използва пристигането на най-добрия ни тенисист, за да запознае мексиканците с България. Ето кого освен Григор Димитров спомена Едоардо Палини.

"Митътза киселото мляко - оригиналната бактерия (Lactobacillus bulgaricus) е българска, а не гръцка. Кирилицата е създадена в България и възприета от повече от 200 милиона души.Розово злато - най-търсеното розово масло във високия клас парфюмерия. От баба Ванга, през актрисата Нина Добрев, до носителя на "Златната топка" Христо Стоичков и певецата Дара", написа бившият шеф на "Форбс" (Мексико), чиято майка е родена в България.