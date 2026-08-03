Официално ЦСКА гостува в Батуми на "Макаби" на празен стадион

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УЕФА официално затвори стадиона в Батуми за публика за мача "Макаби" (Тел Авив) - ЦСКА в четвъртък. Израелците са глобени и 40 000 евро. Причината е фойерверки на двубоя с "Шериф" (Тираспол).

Полският "Гурник" е глобен 50 000 евро и е със забрана за южната си трибуна за следващия си мач заради расистки скандирания на двубоя с "Фенербахче". Поляците ще плащат 10 000 евро заради неприемливо съобщение по уредбата и 8000 евро за блокирани пътеходи.

Полският "Лех" е глобен общо 60 000 евро за мача с "Орхус" (Дания) и е със затворена втора трибуна на стадиона си. Треньорът на тима Нилс Фредриксен отнася 5000 евро и 1 мач наказание условно за забавяне на второто полувреме.