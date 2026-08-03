"Левски" напълни "Герена" и за "Кайрат"

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Първенецът на България "Левски" ще играе пред пълни до краен предел трибуни (малко над 17 000 зрители) на "Герена" и в третия си домакински мач от квалификациите на Шампионската лига.

От "синия" клуб обявиха, че са разпродадени всички билети за утрешния първи сблъсък с тима от Казахстан, който стартира в 20,30 ч.

Преди това същото се случи и да двубоите на стадион "Георги Аспарухов" от първия и втория предварителен кръг срещу "Борац" (Баня Лука, Босна и Херцеговина) и срещу румънския "Университатя" (Крайова).

При отстраняване на "Карайт" и достигане на плейофа за Шампионската лига "Левски" ще домакинства на националния стадион, който носи името на патрона му.

Съперник там ще е гръцкият АЕК.