ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мигрант пренесъл в куфар тялото на убитата британк...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23330236 www.24chasa.bg

"Левски" напълни "Герена" и за "Кайрат"

2524
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Георги Палейков

Първенецът на България "Левски" ще играе пред пълни до краен предел трибуни (малко над 17 000 зрители) на "Герена" и в третия си домакински мач от квалификациите на Шампионската лига.

От "синия" клуб обявиха, че са разпродадени всички билети за утрешния първи сблъсък с тима от Казахстан, който стартира в 20,30 ч.

Преди това същото се случи и да двубоите на стадион "Георги Аспарухов" от първия и втория предварителен кръг срещу "Борац" (Баня Лука, Босна и Херцеговина) и срещу румънския "Университатя" (Крайова).

При отстраняване на "Карайт" и достигане на плейофа за Шампионската лига "Левски" ще домакинства на националния стадион, който носи името на патрона му.

Съперник там ще е гръцкият АЕК.

Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво