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След Григор Димитров и сестри Уилямс получиха "уайлд кард" за Синсинати

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Серена и Винъс Уилямс Снимка: Ройтерс

След българската тенис звезда Григор Димитров и сестрите Серена и Винъс Уилямс получиха "уайлд кард" за турнира в Синсинати (САЩ).

За последен път те играха заедно на двойки на US Open през 2022-а, когато загубиха от чешките тенисистки Луцие Храдецка и Линда Носкова.

Миналия месец сестрите бяха принудени да се оттеглят от схемата на двойките на "Уимбълдън", тъй като 46-годишната Серена имаше контузия в коляното.

46-годишната Винъс получи "уайлд кард" и за турнира на сингъл в Синсинати, който стартира на 11 август.

Сестрите Уилямс са спечелили 14 титли от "Големият шлем" на двойки, както и 3 олимпийски златни медала.

Серена и Винъс Уилямс Снимка: Ройтерс

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