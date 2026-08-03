Ясен Петров дебютира победно начело на "Спартак" след 1:0 над "Локо" (Пд) във Варна

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Бившият национален селекционер Ясен Петров дебютира победно начело на варненския "Спартак", след като замени оттеглилият се Гьоко Хаджиевски.

У дома "соколите" биха 1:0 един от бившите тимове на Пловдивския Джанини - "Локо" (Пд).

Испанският защитник Давид Валверде бе точен още в 8-ата мин на последния мач от третия кръг на Първа лига.

С успеха "Спартак" натрупа 7 точки и излезе трети след шампиона "Левски" и "Лудогорец", които са с по 9.

По 7 имат още ЦСКА 1948 и ЦСКА, но варненци имат по-добра голова разлика. "Локо" остана 8-и с 3 точки.