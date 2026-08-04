13 от вторите в света и 2-ма нови в състава на България за Евро 2026

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13 от 14-те волейболисти на България, стигнали до сребърните медали на световното първенство във Филипините миналата година, са в състава, който вчера започна подготовка за европейското.

Страната ни е един от домакините на форума (9 - 26 септември) заедно с Италия, Финландия и Румъния.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини събра в Самоков 15 състезатели. Единственият липсващ от световните вицешампиони е либерото Димитър Добрев, който миналия месец навърши 18 г.

Освен Дамян Колев Бленджини ще използва отново на този пост посрещача Руси Желев като втори вариант.

Новите 2 имена спрямо Мондиал 2025 са Денислав Бърдаров и Жасмин Величков. Първият имаше редица силни моменти в Лигата на нациите (а преди това бе на високо ниво в Турция). Само на 18 г. (вече е на 19) Величков записа добро количество минути в италианския елит с “Монца”.

Те двамата са посрещачи, а освен тях и Руси Желев в списъка на Бленджини за този пост са основният ни реализатор Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и Георги Татаров.

Именно някой посрещач ще отпадне за европейското, за което ще се картотекират по правило 14 състезатели. Най-вероятно Бленджини ще трябва да избира между Величков и Татаров.

Останалите, които се готвят за европейското, са: разпределители - Симеон Николов и Стоил Палев; централни блокировачи - Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков и Борис Начев; диагонал - Венислав Антов.

Националите ще тренират в самоковската “Арена СамЕлион” до 28 август, а по време на лагера ще изиграят 2 контроли - на 25 и 26 август срещу Чехия.

За вторият етап от подготовката, започващ на 30 август, тимът се мести в столицата. Тренировките ще се провеждат в “Арена София”, където на 1 и 2 септември нашите ще имат спаринги със Сърбия.

Две 9-и места пък записа България след Лигата на нациите. Първото е позицията в световната ранглиста. Второто е за парите, заработени от него. От 12-те си мача волейболистите спечелиха 87 750 долара. №1 е победителят Полша с 1 103 500. Тя е №1 и в световната ранглиста