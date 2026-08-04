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Испанец от "Ботев" (Пд) аут за 3 мача, скъсал мускулни влакна

Велизар Маджаров

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Карлос Алгара Снимка: "Ботев" (Пд)

Халфът на "Ботев" (Пд) Карлос Алгара е аут за следващите 3 мача на отбора. 26-годишният испанец, който пострада при успеха с 1:0 срещу "Черно море" и беше сменен принудително още в 20-та минута е преминал ехографски прегледи в понеделник сутринта. Разкъсани мускулни влакна, това е диагнозата.

Със сигурност Алгара ще пропусне мачовете на "жълто-черните" срещу "Спартак" (Варна) и "Лудогорец", а вероятно и срещу "Ботев" (Враца). Прогнозите са, Карлос Алгара да е на разположение на треньора Станислав Генчев за домакинския мач на "Колежа" срешу шампиона "Левски" в края на месеца.

Карлос Алгара Снимка: "Ботев" (Пд)

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