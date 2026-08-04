ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отварят римска гробница на Перперикон в присъствие...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23331445 www.24chasa.bg

На португалски национал не му се рита в Турция

808
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Франческо Камарда прегръща Рафаел Леао след втория му гол. Снимка: facebook.com/ACMilan/

Португалският национал Рафаел Леао е променил решението си да напусне "Милан", защото не е впечатлен от алтернативите, който има към момента в лицето на турските "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ", информира италианската телевизия Sky Sport Italia.

Ситуацията около Лео изглеждаше ясна в края на миналия сезон, като футболистът многократно заяви, че е приключил престоя си при "росонерите". От своя страна клубът не демонстрира намерение да удължи договора му след юни 2028 година, така че продажбата на португалеца това лято изглеждаше неизбежна.

Леао изглежда не е впечатлен от идеята да премине в турската Суперлига. "Милан" пък отказва да пусне португалския национал за под 50 милиона евро плюс допълнителни такси и няма да приеме трансфер под наем с опция или задължение за закупуване.

Франческо Камарда прегръща Рафаел Леао след втория му гол. Снимка: facebook.com/ACMilan/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво