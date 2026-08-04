На португалски национал не му се рита в Турция

Португалският национал Рафаел Леао е променил решението си да напусне "Милан", защото не е впечатлен от алтернативите, който има към момента в лицето на турските "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ", информира италианската телевизия Sky Sport Italia.

Ситуацията около Лео изглеждаше ясна в края на миналия сезон, като футболистът многократно заяви, че е приключил престоя си при "росонерите". От своя страна клубът не демонстрира намерение да удължи договора му след юни 2028 година, така че продажбата на португалеца това лято изглеждаше неизбежна.

Леао изглежда не е впечатлен от идеята да премине в турската Суперлига. "Милан" пък отказва да пусне португалския национал за под 50 милиона евро плюс допълнителни такси и няма да приеме трансфер под наем с опция или задължение за закупуване.