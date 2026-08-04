40-годишният Един Джеко подписа нов договор с "Шалке"

Нападателят на националния отбор на Босна и Херцеговина Един Джеко ще продължи да играе за "Шалке 04". Германският клуб обяви подписването на нов договор с 40-годишния нападател.

Новото споразумение е за един сезон. "Все още съм пълен с желание за успех и искам да помогна на отбора ни в Бундеслигата. Откакто се присъединих към "Шалке" тази зима, съм част от страхотен отбор и усетих невероятната подкрепа на нашите фенове. Промотирането в Бундеслигата е един от акцентите в кариерата ми. Беше невероятно. Футболът ми е носил радост и ме е мотивирал през целия ми живот", каза Джеко след подписването на новия си договор.

Сезон 2026/2027 ще бъде 23-ият в професионалната кариера на босненския нападател.

Босненецът се присъедини към "Шалке" през зимата на 2026 г. като свободен агент и помогна на клуба да спечели Втора Бундеслига в края на сезона. След като предишният му договор изтече на 30 юни, той отново стана свободен агент.

През втората половина на миналия сезон Джеко изигра 11 мача за "Шалке" във Втора Бундеслига, отбелязвайки шест гола и давайки три асистенции. Той също така изигра три мача за Босна и Херцеговина на световното първенство през 2026 г., където отборът стигна до осминафиналите.