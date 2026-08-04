Сензацията Кабо Верде остана без треньор

Селекционерът Бубиста напусна поста си на селекционер на националния отбор на Кабо Верде, за да поеме "Беркане".
Мароканският клуб обяви назначението на 56-годишния специалист на официалната си страница. Договорът му е за 2 сезона.
Бубиста бе треньор на националния отбор на Кабо Верде от 2020 г. Под негово ръководство отборът изигра 67 мача за шест години: 30 победи, 17 равенства и 20 загуби.
Тази година Кабо Верде игра на първото си световно първенство и се представи сензационно. Отборът завърши наравно три пъти в своята група и се класира за елиминациите, където загуби от Аржентина с 2:3 след продължения, а в редовното време 1:1.