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https://www.24chasa.bg/sport/article/23331596 www.24chasa.bg

Сензацията Кабо Верде остана без треньор

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Бубиста Снимка: Ройтерс

Селекционерът Бубиста напусна поста си на селекционер на националния отбор на Кабо Верде, за да поеме "Беркане".

Мароканският клуб обяви назначението на 56-годишния специалист на официалната си страница. Договорът му е за 2 сезона.

Бубиста бе треньор на националния отбор на Кабо Верде от 2020 г. Под негово ръководство отборът изигра 67 мача за шест години: 30 победи, 17 равенства и 20 загуби.

Тази година Кабо Верде игра на първото си световно първенство и се представи сензационно. Отборът завърши наравно три пъти в своята група и се класира за елиминациите, където загуби от Аржентина с 2:3 след продължения, а в редовното време 1:1.

Бубиста Снимка: Ройтерс

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