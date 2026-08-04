Младежки национал смени отбора в Италия

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Отпадналият в трета италианска дивизия „Специя" привлече под наем с опция за закупуване 20-годишното българско крило Мерт Дурмуш от „Пиза".

Кариерата на юношата на „Литекс" (Ловеч) преминава през италианските „Санкаталдезе" (Серия D) и „Сестри Леванте" (Серия С), преди да заслужи трансфер в „Пиза", където води подготовка с първия отбор под ръководството на Филипо Индзаги. През изминалия сезон младежкият национал трупа опит под наем в „Тернана" и „Вис Пезаро", записвайки общо 26 мача, 1 гол и 2 асистенции.

Левичарят може да действа по двете крила и зад нападателя, а основната му цел с екипа на „орлите" от „Специя" ще бъде бързо завръщане във второто ниво на италианския футбол.