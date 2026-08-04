Спад за българските тенисистки в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всички българските тенисистки, намиращи се в топ 600 на световната ранглиста, допуснаха спад в седмичната класация.

Първата ракета на България Елизара Янева губи пет позиции и вече е на 193-а. Дългогодишната първа ракета на страната Виктория Томова се смъква също с пет места до 239-а, а Росица Денчева и Лиа Каратанчева отстъпват с по седем места, като са съответно 358-ма и 383-та.

Водачка продължава да бъде Арина Сабаленка от Беларус с 8550 точки, пред Елена Рибакина от Казахстан с 8056 точки и Джесика Пегула от САЩ с 6625 точки.