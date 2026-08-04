Пловдив приема Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години

Официалното откриване на шампионата ще се състои на 5 август от 18,30 часа на Римския стадион

Пловдив е домакин на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години - едно от най-престижните събития в международния спортен календар за годината. Шампионатът, който ще се проведе между 6 и 9 август на Гребната база, ще събере най-талантливите млади гребци от цял свят, които ще се борят за световните титли в отделните дисциплини, съобщиха от общината.

През последните години България последователно затвърждава авторитета си като домакин на състезания по гребане от най-висок международен ранг. Важен етап в това развитие беше през 2018 г., когато Международната федерация по гребане гласува доверие на страната ни да организира Световното първенство за мъже и жени.

През 2026-а Пловдив за пореден път демонстрира своя организационен капацитет, като приема две големи международни първенства в рамките на една година. След успешното провеждане на II кръг от Световната купа по гребане между 12 и 14 юни, градът ще бъде домакин и на Световното първенство за юноши и девойки до 19 години.

Официалното откриване на шампионата ще се състои на 5 август от 18,30 часа на Римския стадион в Пловдив. Сред официалните гости ще бъде президентът на World Rowing и член на Международния олимпийски комитет Жан-Кристоф Ролан, чието присъствие е признание за високото ниво на организация и международния престиж на събитието.

Финалните стартове и официалните церемонии по награждаване в отделните дисциплини ще се проведат на 8 и 9 август на Гребния канал в Пловдив. Градът е официален кандидат за титлата „Европейска столица на спорта 2028", като кандидатурата, заедно с планираните спортни събития и инфраструктурни проекти, предстои да бъде оценена от ACES Europe през ноември.