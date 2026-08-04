ФИФА дължи четвърт милиард долара от клубното световно

Нов скандал разтърси ФИФА, след като се разбра, че световната централа така и не е изплатила четвърт милиард долара от клубното световно, което приключи преди повече от година. Не е ясно точно къде са и за какво са разходвани тези пари.

Делът бе от наградния фонд на първенството и трябваше да отиде за развитие на футбола. Плановете на ФИФА бяха да се изплатят по 50 хил. долара на близо 5000 елитни клуба. По този начин действа например УЕФА с парите от Шампионската лига.

Вноската солидарност е за отборите, които не са стигнали до шампионатната фаза

на евротурнирите.

Уелс стана първата държава, която официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино. Следващият изборен конгрес на ФИФА е планиран за март догодина в Рабат (Мароко).

Всичко обаче може да се ускори, ако се стигне до извънреден конгрес, за който са необходими подписите на 43 държави. Но задължително трябва да се мине и през жалба до етичната комисия, за да бъде отстранен Инфантино от поста. Така той спечели мястото преди години, когато дойде вместо Сеп Блатер. Блатер изгоря заради корупционен скандал, свързан с Мишел Платини. Двамата получиха забрана да се занимават с футболни дела, но в крайна сметка бяха оправдани. Прекалено късно обаче, за да подновят кариерите си.

Инфантино обаче не смята да се предаде без бой въпреки бунта срещу него. Той стартира с плановете си да направи дъщерна фирма на ФИФА, на която да се прехвърлят правата върху организацията на всички турнири. Гневът избухна заради участието на частни капитали, които трябваше да бъдат търсени от инвестиционния фонд на брата на зетя на американския президент Доналд Тръмп.

Приятелските отношения между Инфантино и Тръмп обаче май са пред приключване, твърди “Ню Йорк Поуст”. Откакто избухна скандалът, Инфантино четири пъти е звънял в Белия дом, но никой не му е отговорил. Тогава той се опитал да се свърже с държавния секретар Марко Рубио.

Преди няколко дни самият Тръмп обяви, че не бил чувал за плановете на своя близък приятел.

Двамата опорочиха световното първенство, като за първи път в историята на футбола играч с червен картон не бе наказан дори за 1 мач. Фоларин Балогун игра за САЩ срещу Белгия, но така и не можа да помогне и американците отпаднаха от световното.

През уикенда Тръмп бе доста зает и заради това може би не е имал и време за Инфантино. Той спечели две купи от турнир по голф, който организира на едно от игрищата си, като записа два удара под пара,което не бе постигал до момента. Така стана първи и в основното състезание, и в това за ветерани.

Все пак въпреки атаката от страна на Европа и Северна Америка вече започнаха да се появяват и поддръжници на Инфантино за това поне да запази поста си. Мексико и три азиатски държави са дали подкрепата си официално. Но това е прекалено малко.

Инфантино не е извадил последния коз

от ръкава си. Тепърва ще се изчислят всички приходи от световното и тяхното преразпределение. Така много национални федерации ще са склонни да го подкрепят.

Точно заради това ФИФА пусна официален клип от световното колко добре е минало и колко много ще се спечели, като Инфантино чете наратива.

В същото време от УЕФА обявиха, че са готови и за съдебна битка с Инфантино по казуса с дъщерната фирма и продажбата на правата на световните.

