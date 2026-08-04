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Национал на ЦСКА 1948: "Панатинайкос" е голяма класа, но можем да го отстраним

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Георги Русев Снимка: ЦСКА 1948

Националът на ЦСКА 1948 Георги Русев говори преди заминаването за Атина, където утре вечер вицешампионът на България гостува на гръцкия гранд "Панатинайкос" в първи мач от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите.

„Хубаво е, когато стартираш добре първенството и продължаваш в Европа. Надявам се да продължим във възходяща линия. Съперникът изигра два официални мача в Европа. Много класен отбор.

Може би е плюс, че тяхното първенството още не е започнало. Гледаме нашия отбор да се представи по най-добрия начин. Вярваме, че можем да ги отстраним въпреки голямата класа (играчите в отбора струват над 100 млн. евор), която притежават. Когато не вкарваш, е трудно да печелиш и да продължаваш напред.

Успяхме да го постигнем срещу "Спартак" (Търнава) (стана след дузпи). Надявам се, че ще успеем да реализираме положенията си, които със сигурност ще имаме. На такова ниво съперникът има голямо самочувствие и ще иска да се надиграва. Ще имаме пространства и се надявам да се възползваме от това", заяви крилото.

Георги Русев Снимка: ЦСКА 1948

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