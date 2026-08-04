ФИФА: Президентът Инфантино не търси помощ от Тръмп

ФИФА отхвърли медийните спекулации, че президентът й Джани Инфантино търси помощ от американския държавен глава Доналд Тръмп в опит да спаси поста си. Негодуванието срещу него става все по-голямо, след като преди седмица централата обяви намеренията си да продава маркетингови дялове от световното първенство на частни инвеститори.

"Ръководителят на ФИФА не е провеждал разговор с президента на САЩ или други членове на неговата администрация през последните няколко дни. Това са измислици", пише ФИФА в Х в отговор на публикация на вестник "Таймс".

В понеделник "Ню Йорк Поуст" написа, цитирайки свои източници, че Инфантино търси подкрепа от Тръмп и неговата администрация за овладяване на кризата около вече отхвърления план за продажба на маркетингови дялове. Според публикацията швейцарецът е опитал неколкократно да се свърже с държавния глава на САЩ след провала на плановете в петък, но не е успял да го направи. "Ню Йорк Поуст" също така съобщава, че Инфантино се чувства "изолиран".

Двамата изградиха по-близки отношения през последната година, а кулминацията бе връчването на "Наградата за мир на ФИФА" по време на церемонията по теглене на жребия на Мондиал 2026. Самият Инфантино планираше продажбата на дялове от Световни финали да бъде извършена посредством компанията "Трайв Кепитъл", която е основана от Джош Къшнър. Той е брат на зетя на Тръмп - Джаред Къшнър.

Само допреди седмица Инфантино бе считан за сигурен победител в президентските избори на ФИФА през 2027, но тези очаквания претърпяха рязък завой. Европа в по-голямата си част е против, включително водещите футболни федерации като английската и германската.