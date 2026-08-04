"Левски" без най-добрия защитник в България срещу "Кайрат"

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Бранителят на "Левски" Майкон няма да играе срещу "Кайрат" тази вечер в първия мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата е от 20,30 ч на "Герена". А стадионът на "сините" отново ще е пълен до краен предел, както бе и в предишните две домакинства на първенеца на България в турнира на богатите.

Майкон, който бе избран за защитник номер 1 за 2025-а по време на церемонията за "Футболист на годината", има травма и затова не е групата за мача с шампиона на Казахстан. Бразилецът се контузи при равенството 2:2 с "Университатя" (Крайова) преди седмица.

Аут е и Акрам Бурас, който е с контузия.

Извън сметките на Хулио Веласкес са още Мустафа Сангаре, Оливер Камдем, Радослав Кирилов и Стипе Вуликич.

Ето я групата на "Левски" за мача с "Кайрат":

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сентейес

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа