"Реал" предлага 22 млн. евро заплата на година на Винисиус, той обаче иска 30 млн.

"Реал" (Мадрид) изпрати нова оферта към Винисиус за продължаване на договора му. Мадридският гранд е готов да плаща по 22 милиона на година на бразилеца. Той обаче е категоричен - иска 30 млн.

Според медиите в Испания Винисиус вярва, че това ще бъде последният му голям контракт и е уверен, че заслужава заплата, съответстваща на приноса му за успеха на клуба.

Винисиус е в "Реал" от лятото на 2018 г. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2027 г.

Интерес към него има от "Арсенал". Шампионът на Англия ще следи до последно ситуацията с бразилеца и нищо чудно той в крайна сметка да премине във Висшата лига.