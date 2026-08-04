ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха 17-годишен за побой над полицаи в Ихтиман

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23333415 www.24chasa.bg

"Лудогорец" представи официално рекордната си лятна покупка

1032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Лудогорец" официално представи египетския защитник Хосам Абделмаджид. Той ще играе с фланелката с номер 4.

Клубът от Разград успа да стигне до споразумение със "Замалек" за привличането на централния защитник. За правата му 14-кратните шампиони на България плащат близо 1,5 млн. евро, като по този начин бранителят се превърна в най-скъпата покупка за тима през това лято.

25-годишният Абделмаджид беше част от националния отбор по футбол на Египет на световното първенство в Северна Америка, като стигна до 1/4-финал с родината си, след като отпадна от Аржентина 2:3.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво