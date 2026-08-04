"Лудогорец" представи официално рекордната си лятна покупка

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"Лудогорец" официално представи египетския защитник Хосам Абделмаджид. Той ще играе с фланелката с номер 4.

Клубът от Разград успа да стигне до споразумение със "Замалек" за привличането на централния защитник. За правата му 14-кратните шампиони на България плащат близо 1,5 млн. евро, като по този начин бранителят се превърна в най-скъпата покупка за тима през това лято.

25-годишният Абделмаджид беше част от националния отбор по футбол на Египет на световното първенство в Северна Америка, като стигна до 1/4-финал с родината си, след като отпадна от Аржентина 2:3.