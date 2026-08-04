Италия се сбогува с великия Франко Барези (Снимки)

Хиляди италианци се сбогуваха с легендата на „Милан" и националния отбор Франко Барези.
Великият защитник почина на 66-годишна възраст след тежко боледуване. По този повод в Милано бе обявен ден на траур. Поклонението се състоя в базиликата „Сант'Амброджо".
Сред присъстващите бяха неговите бивши съотборници Паоло Малдини, Марко ван Бастен, Роберто Баджо, Марко Симоне, Деметрио Албертини, Роберто Донадони, Себастиано Роси, Пиетропаоло Вирдис, Кларънс Зеедорф и Били Костакурта
Деян Савичевич и Даниеле Масаро показаха легендарната капитанска лента с номер 6.
Прочувствена реч произнесе легендата на градския съперник „Интер" Джузепе Бергоми, който бе съотборник с Барези в "скуадрата".
Официални делегации изпратиха грандовете „Реал" (Мадрид) и „Барселона".
Сред почелите паметта му бе и кметът на Милано Бепе Сала.
Множеството в Милано скандираше: "Има само един капитан!"