Италия се сбогува с великия Франко Барези (Снимки)

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Хиляди италианци се сбогуваха с легендата на „Милан" и националния отбор Франко Барези.

Великият защитник почина на 66-годишна възраст след тежко боледуване. По този повод в Милано бе обявен ден на траур. Поклонението се състоя в базиликата „Сант'Амброджо".

Сред присъстващите бяха неговите бивши съотборници Паоло Малдини, Марко ван Бастен, Роберто Баджо, Марко Симоне, Деметрио Албертини, Роберто Донадони, Себастиано Роси, Пиетропаоло Вирдис, Кларънс Зеедорф и Били Костакурта

Деян Савичевич и Даниеле Масаро показаха легендарната капитанска лента с номер 6.

Прочувствена реч произнесе легендата на градския съперник „Интер" Джузепе Бергоми, който бе съотборник с Барези в "скуадрата".

Официални делегации изпратиха грандовете „Реал" (Мадрид) и „Барселона".

Сред почелите паметта му бе и кметът на Милано Бепе Сала.

Множеството в Милано скандираше: "Има само един капитан!"

Даниеле Масаро и Деян Савичевич

Роберто Баджо

Паоло Малдини