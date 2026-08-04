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УЕФА увеличи броя на жълтите картони, водещи до наказание в евротурнирите

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СНИМКА: УЕФА

УЕФА увеличи лимита от жълти картони, водещи до дисквалификация в европейските клубни турнири.

От сезон 2026/2027 в основната фаза на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите лимитът от официални предупреждения (недовели до червен картон) за играчи и длъжностни лица се увеличава от три на четири.

Мярката е породена от увеличаването на броя мачове в основната фаза от 6 на 8 след промяната във формата на евротурнирите през сезон 2024/2025.

Въпреки че в Лигата на конференциите броят на мачовете остана същият, новите правила ще важат и за този турнир. Това се прави с цел улеснение при евентуални трансфери на футболисти между клубове, участващи в различни европейски състезания, по време на зимния прозорец.

Всяко следващо наказание заради натрупани картони ще се налага след всеки последващ жълт - 6-и, 8-и и т.н.

СНИМКА: УЕФА

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