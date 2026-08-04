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Меси помогна с дарение на пострадалия от горски пожари регион в Испания

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Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Аржентинската мегазвезда Лионел Меси направи парично дарение в помощ на региона Сиера Оесте де Мадрид в Испания, който беше опустошен от горски пожари през лятото. Това беше обявено от Исабел Диас Аюсо, председател на регионалното правителство в Мадрид.

"Лео Меси дари 80 000 евро за възстановяването на Сиера Оесте де Мадрид. Искам да му благодаря и да кажа, че жителите на Мадрид очакват пристигането му, за да му дадат аплодисментите, които заслужава", написа Исабел Диас Аюсо в социалните мрежи.

Настоящият нападател на американския "Интер Маями" игра дълги години в Испания с екипа на "Барселона".

Лионел Меси Снимка: Ройтерс

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