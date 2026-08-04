ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клипът с младежите, обиждали расистки еврейски тий...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23335181 www.24chasa.bg

Зам.-министър Тодорова: Продължаваме инвестициите в спортна инфраструктура на страната

840
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

„Министерството на младежта и спорта ще продължава последователно да инвестира в модернизацията на спортната инфраструктура в цялата страна. Комплекси като „Осогово" създават отлични условия за подготовката на българските спортисти, за развитието на детско-юношеския спорт и за провеждането на национални и международни състезания". Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова по време на посещение в спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил.  

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

Тя се запозна с реализираните инвестиции в спортната инфраструктура и с проектите за бъдещото развитие на базата, съобщиха от ведомството. 

Заедно с кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов и съветника на министъра на младежта и спорта Желязко Желязков тя направи оглед на обновената спортна инфраструктура и на обектите, които предстои да бъдат изградени.

Сред реализираните с финансиране от Министерството на младежта и спорта дейности са подмяната на седалките на стадиона, обновяването на тревното покритие на футболния терен и изграждането на ново ограждение. За изпълнението им Министерството на младежта и спорта е осигурило финансиране в размер на близо 767 хил. евро по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти. 

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

Представени бяха и проектите за следващия етап от развитието на комплекса – изграждане на лекоатлетическа писта, модерно външно и вътрешно осветление и топла връзка между хотелската част и спортната база. В процес на изграждане са съоръжение за дисциплините хвърляне на чук и диск и закрита лекоатлетическа писта. Представен беше и проект за нова многофункционална спортна зала с 1300 седящи места, за която вече има издадено разрешение за строеж. 

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

По време на посещението бяха представени още залата по художествена гимнастика, баскетболната зала, залата по борба, силовата зала и тенис кортовете, които допълват възможностите на спортен комплекс „Осогово" да се утвърди като модерен център за подготовка на състезатели в различни видове спорт.

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс „Осогово" в Кюстендил СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво