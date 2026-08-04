ЦСКА 1948: Напрежението е в “Панатинайкос”

Напрежението е в “Панатинайкос”, който задължително трябва да се класира напред. Ние ще играем освободено и в това виждам нашите шансове.

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе категоричен при заминаването за Атина, че отборът му не отива в гръцката столица като обречен за първата част от сблъсъка от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите. Мачът е довечера от 21,30 ч. Реваншът в София е на 11 август.

“Отборът е концентриран, подготвен. Отиваме да направим един добър мач, с който да се гордеем. Искам да видя агресия, искам да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отборът, който ни чака. Но ние искаме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Сигурен съм, че ще направим добър мач”, заяви Александров.

Пазарната стойност на състава на “Пао” е над 100 млн. евро. Тази на българския вицешампион - над 18 млн.

