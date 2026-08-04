"Левски" иска приказката да продължи и срещу "Кайрат" - 0:0 пред 17 хил. на "Герена", натиск на "сините" (На живо)

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Традиционно пред пълния за европейските си мачове стадион "Георги Аспарухов" (малко над 17 хил.) "Левски" играе при 0:0 с "Кайрат". Срещата е първа от третия кръг на Шампионската лига.

През миналата година съперникът на "сините" игра в основната фаза на най-комерсиалния турнир.

Предводителят на родния шампион Хулио Веласкес прави 2 промени, като те са принудителни. Извън сметките са Майкон и Акрам Бурас, които са с травми. Вместо тях стартират Алекс Сентейес и Гашпер Търдин.

Изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров награди Евертон Бала по случай стотния му мач с екипа на "Левски" минути преди двубоя с "Кайрат" на "Герена". СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Преди началото на двубоя голмайсторът на "Левски" за миналия сезон Евертон Бала бе награден за стотния си мач с екипа на "сините".

Мачът започна с натиск на българския първенец. В 10-ата мин вратарят на гостите от Алмати не се намеси добре след корнер и Кристиан Димитров открадна топката. В следващата секунда обаче капитанът на "сините" бе съборен след съприкосновения със стража на казахстанците. Дузпа обаче категорично нямаше.

В 20-ата мин дойде и първият точен удар за "Левски". Сержиньо се позабавлява с халфовете на "Кайрат". Португалецът, който бързо се превърна в любимец на публиката на "сините", пусна към Бала. Бразилецът от въздуха продължи с пета топката към Мубарик, но шутът на крилото бе право в ръцете на Анарбеков.

Секунди по-късно играчите на Хулио Веласкес отново накараха тези на "Кайрат" да треперят. Няколко удара на Мубарик обаче така и не намериха целта - като все се спираха в противникови състезатели.

След късо изпълнение на корнер Сержиньо бутна топка и веднага стреля по диагонала, но стражът на гостите изби със сетни усилия. 20 сек по-късно Алдаир от над 25 метра стреля силно, но топката профуча встрани от вратата на съперника.

В 25-ата мин новите правила на ФИФА и УЕФА влязоха в сила. Вратарят на "Кайрат" Анарбеков забави изпълнението на удар от вратата, след като съдията вече бе отброил 7-те секунди. И така "сините" получи корнер.

С елиминирането на "Университатя" (Крайова) в миналия кръг, столичани си осигуриха минимум участие в същинската фаза на Лигата на конференциите.

Реваншът срещу първенеца на Казахстан е другия вторник. Срещата обаче няма да се играе в Алмати, а в Туркестан. Причината - стадионът в Алмати е зает заради концерт на Кение Уест.

Ето съставите на двата отбора:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Кайрат: 1. Темирлан Анарбеков, 24. Александър Мринский, 14. Александър Мартинович, 44. Лукас Африко, 3. Луис Мата, 13. Яяко Оксанен, 22. Густаво Мендонка, 8. Олжар Байбек, 28. Марк Гуал, 19. Ойва Юкола, 9. Едмилсон Фильо