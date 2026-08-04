Ансамбълът на България 9-и на европейското по артистично плуване в Париж

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Ансамбълът на България завърши 9-и в техническата програма по артистично плуване на европейското първенство по плувни спортове в Париж.

Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Троанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Жейнова получиха 212,9699 точки за изпълнението си и останаха на предпоследната позиция във финала.

Световните вицешампионки в дисциплината от Русия заслужиха златото с 303,2467 точки, като единствени успяха да преминат границата от 300 пункта, с което заслужиха втора континентална титла в Париж след триумфа си и във волната програма.

Осмицата на Испания завърши на второ място с 296,4299 точки, а тимът на Италия взе бронза с 284,6725 точки, като с това беше повторена челната тройка от волната програма на артистичното плуване на Евро 2026.