Поредна атака към Инфантино, Йордания обвини ФИФА в изнудване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йорданската футболна федерация обвини ФИФА в изнудване по време на участието си в Световното първенство.

Председателят на йорданската футболна федерация принц Али бин Хюсеин каза в остро изявление, че страната е срещнала "огромни препятствия" по време на участието си в мондиала.

В изявлението му се казва, че на някои йордански фенове са им били отказани визи, въпреки че са имали билети са мачовете. Според него билетите са били продавани на "космически цени".

Президентът на федерацията също твърди, че правителството на САЩ е облагало страната с данък за участието в турнира. Канада и Мексико не са искали такъв данък.

Хюсеин заяви още, че Йордания все още не е получила парична награда от Арабската купа на ФИФА, която се проведе в Катар през декември миналата година, съобщи "Скай нюз".

Според него ФИФА е отказала помощ по всички тези въпроси, а по време на световното първенство му е било казано, че ако подкрепи Джани Инфантино ще получи значителна помощ за футболната федерация в Йордания.

Али бин Хюсеин заяви още, че футболната федерация на Йордания няма да подкрепи преизбирането на Инфантино.

„Не го подкрепихме и преди, и със сигурност няма да го направим сега. Но цялата ситуация се свежда до изнудване и ние отказваме да се поддадем на това", се казва в изявлението.

Йордания се присъединява към редица футболни федерации, които оттеглиха подкрепата си за Инфантино, сред които Англия, Уелс, Финландия, Швеция и Сърбия.

Натискът върху шефа на ФИФА се засилва, след като планът му за продажба на дял от най-желания турнир във футбола на група частни инвеститори, водена от Джош Кушнър - брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп, се провали.

Схемата, която срещна масова съпротива от страна на футболните нации по целия свят, доведе до засилване на контрола върху президентството на Инфантино.

УЕФА, управляващият орган на европейския футбол, поведе атаката срещу замисъла на Инфантино и в обширно изявление обяви, че е загубила доверие в неговото ръководство.