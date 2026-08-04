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Треньорът на "Левски": Играчите ни донесоха една п...

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Треньорът на "Левски": Играчите ни донесоха една прекрасна европейска вечер

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Хулио Веласкес СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Играчите ни донесоха една прекрасна европейска вечер.

Това каза предводителят на "Левски" Хулио Веласкес след трудния успех 1:0 над "Кайрат" в първия епизод от сблъсъка между двата тима от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Победата дойде в добавеното време на двубоя след гол на Сержиньо.

"Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Абсолютно и по мое мнение победата е напълно заслужена. Можеше да приключим срещата и с по-голям резултат за нас. Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на момчетата, горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната атмосфера на стадиона. Сега ще се възстановим добре и ще мислим за следващия мач", каза испанецът.

Реваншът е следващия вторник в далечен Туркестан, където "Кайрат" ще домакинства. 

Хулио Веласкес СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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