"Синият" бисер Сержиньо: Това е един от най-хубавите моменти в кариерата ми!

Бисерът в селекцията на "Левски" Сержиньо се разписа победно в 92-ата мин при 1:0 над "Кайрат" (Каз) в първия мач от третия квалификационен кръг за Шампионската лига, който бе в София.

"Беше труден мач, но определено търсехме победата. Изиграхме силен двубой и победата ни е заслужена. Винаги излизаме за победа, имаме невероятен колектив и се борим до самия край.

Треньорът мисли мач за мач, ние - също. В петък задължително трябва да победим и след това ще търсим и успеха при гостуването срещу "Кайрат".

Усещането е неописуемо, без думи. Феновете показват невероятно топло отношение към мен. Когато играем у дома, че чувствам уверен и благодаря на публиката за невероятното отношение.

Бързото ми приемане в "Левски" се дължи на колегите в отбора, на служителите в клуба, на всички, които помагат това да се случи. Това е един от най-хубавите моменти в моята кариера досега и съм изключително благодарен.

За да преминем в следващия кръг, трябва да сме на високо ниво и в мача като гости", сподели щастливият португалски халф, който неуморно сновеше в огромен периметър от терена.