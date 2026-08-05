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Волейболът пусна Русия в Лигата на нациите, но "сб...

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Волейболът пусна Русия в Лигата на нациите, но "сборная" отказа световното в Полша

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Световната волейболна федерация (FIVB) потвърди официално, че мъжкият и женският национален отбор на Русия ще участват в Лигата на нациите (VNL) през 2027 г.

Специално за това издание форматът ще бъде разширен от 18 на 19 отбора и при двата пола. Това ще гарантира участието на женския отбор на Словения и мъжкия тим на Финландия, които трябваше да спечелят класиране въз основа на представянето си през последните сезони.

След военната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. FIVB извади “сборная” от състезанията си, но замрази нейните ранкинг точки. Така сега след възстановяването им мъжете са трети, а дамите - девети.

Руската волейболна федерация обаче официално е уведомила FIVB, че доброволно е избрала да не участва в световното догодина в Полша.

Настроенията там са крайно антируски генерално.

За световното при дамите в САЩ и Канада все още не е ясно дали "сборная" ще се включи.

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