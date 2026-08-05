Инфантино искал да стане шеф на скандалния проект с $ 30 млн. заплата

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е планирал да поеме ръководството на провалилия се проект Fifa Forward Enterprise след приключване на настоящия си мандат.

Според информацията на германското издание FOCUS Online за позицията била предвидена годишна заплата от $ 30 млн. Проектът бил замислен именно като следваща стъпка в кариерата на швейцареца, която да му осигури значително възнаграждение и след престоя му начело на световната централа.

FFE бе замислена като дъщерна фирма на ФИФА, която да се грижи за търговските права, а части от нея да се продадат на външни инвеститори. Това предизвика сериозен отпор по света и Инфантино обяви, че се отказва от идеята.

