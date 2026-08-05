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Оперираха ас на съперника на ЦСКА в Лига Европа

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Оперираха ас на съперника на ЦСКА в Лига Европа

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Снимка: Георги Палейков

“Макаби” (Тел Авив), който в четвъртък приема ЦСКА в мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа, остана без един от централните си защитници.

Новото попълнение Кристиян Белич се подложи на операция заради фрактура на метатарзална кост. Очаква се 25-годишният сърбин да бъде извън игра за 3-4 месеца.

Белич беше привлечен от “Макаби” (Тел Авив) през това лято, след като бяха платени 1,3 милиона евро на “АЗ Алкмаар”. Той получи контузията при победата с 5:0 като гост на “Шериф” (Тираспол) на 23 юли. Тогава влезе в игра в 64-ата минута и осем минути по-късно беше заменен принудително.

“Макаби” остана и без привърженици за двубоя с ЦСКА заради наказание от УЕФА за възпламеняване на факли. Клубът бе наказан и 40 000 евро.

От ЦСКА се опитали да накарат евроцентралата да изпълни собствените си правилници и да допусне привърженици на “червените” на стадиона в Батуми, но всичко се провалило. Вероятно и заради наказанието след мача с “Дери Сити”.

“Червените” летят за Грузия тази сутрин с пълна група, след като няма никакви здравословни проблеми преди гостуването на израелците. Теодор Иванов вече е възстановен и със сигурност ще бъде титуляр=

Снимка: Георги Палейков

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