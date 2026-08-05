Съдията от финала на Шампионската лига ще свири реванша на "Левски" с "Кайрат"

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Елитният германски рефер Даниел Зиберт ще ръководи реванша между "Кайрат" и "Левски" от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Негови асистенти ще бъдат Ян Зайдел и Рафаел Фолтин. Четвъртият съдия е Макс Бурда, видео асистент-съдия е Кристиан Дингерт, а асистент-видео асистент-съдията е Йохан Пфайфер, всички от Германия.

Зиберт е сред най-добрите съдии в Европа и свири финала в Шампионска лига между "Пари Сен Жермен" и "Арсенал" през май.

Реваншът между "Кайрат" срещу "Левски" ще се проведе на 11 август в Туркестан. В първия мач "сините" биха 1:0.