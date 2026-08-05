Салах е в Турция, подписва с "Трабзон"

"Трабзон" потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на "Ливърпул" Мохамед Салах. 34-годишният египтянин се е съгласил на двугодишен договор с турския клуб.

„Мохамед Салах, с когото нашият клуб влезе в трансферни преговори, ще пристигне на летище „Ататюрк" в Истанбул на 5 август. Планирано е той да пристигне в Трабзон същата вечер. Времето и други подробности за срещата на играча в Трабзон ще бъдат обявени през целия ден чрез официалните информационни канали на нашия клуб", се казва в изявление на клуба.

Салах е свободен агент; договорът му с "Ливърпул", за който играе от 2017 г., изтече това лято. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гола и направи 10 асистенции. Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро.