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Блатер предлага Инфантино да бъде сменен с жена, фаворитка му е норвежка

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Сеп Блатер

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер предложи да бъде назначена жена за заместник на настоящия скандален шеф на световната асоциация Джани Инфантино. Швейцарецът смята, че подходяща за постта е президентът на Норвежката футболна асоциация Лизе Клавенес.

Жена никога в историята не е оглавявала ФИФА.

"Клавенес заслужава най-голямо уважение. Тя беше единствената, която винаги заемаше ясна позиция и не следваше общоприетите тенденции. Време е жена да ръководи ФИФА", написа бившият президент на ФИФА в социалните мрежи.

45-годишната Клавенес игра за националния отбор на Норвегия от 1997 до 2011 г., записвайки 73 участия. През 2022 г. тя беше избрана за президент на Норвежката футболна асоциация.

Настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино е подложен на силен натиск от ръководството на световните футболни асоциации и може да подаде оставка.

Президентските избори на ФИФА са насрочени за 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко.

Сеп Блатер
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