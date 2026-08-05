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Карлос Алкарас се отказа и от турнира в Синсинати, участието му на US Open остава под въпрос

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Карлос Алкарас Снимка: instagram.com/carlitosalcarazz/

Испанската тенис звезда Карлос Алкарас няма да участва в турнира от сериите „Мастърс" в Синсинати, съобщи БТА. Организаторите потвърдиха отказа му, а причината е продължаващото възстановяване от контузия в китката, която го извади от корта още през април.

Синсинати трябваше да бъде първият турнир на Алкарас след повече от три месеца отсъствие. Заради травмата испанецът вече пропусна „Ролан Гарос" и „Уимбълдън", а сега се отказва и от последния голям турнир преди US Open. Това поставя под сериозно съмнение и възможността той да защитава титлата си в Ню Йорк, ако не успее да се възстанови навреме.

Алкарас е действащият шампион в Синсинати, което означава, че няма да защити спечелените миналата година 1000 точки за световната ранглиста. Това може да се отрази и на позицията му в класирането на ATP в края на сезона.

В началото на годината 23-годишният испанец спечели титлата на Откритото първенство на Австралия и стана най-младият тенисист в историята, който оформя кариерен Голям шлем. След това обаче сезонът му беше прекъснат от контузията в китката, а завръщането му на корта продължава да се отлага.

Карлос Алкарас Снимка: instagram.com/carlitosalcarazz/
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