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Шефове на "Барса" са в Мадрид, преговорят за трансфер на Алварес

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Хулиан Алварес

Спортният директор на "Барселона" Деко и асистентът му Жоао Амарал са пристигнали в Мадрид за разговори с агента на 26-годишния аржентински национал Хулиан Алварес - Фернандо Идалго, за да разработят план за финализиране на трансфера, съибщи радио COPE.

Нападателят на "Атлетико" в момента е на почивка в Ибиса след световното първенство и се очаква да се завърне към тренировки с клуба си в Мадрид в понеделник, 10 август.

Представителите на играча заявиха желанието му да смени клуба. Според агентите му, Хулиан "иска само да защитава цветовете на Барселона и да играе под ръководството на Ханс-Дитер Флик през следващия сезон".

Подчертава се, че каталунският клуб поддържа офертата си от 100 милиона евро за нападателя. Настоятелността на играча накара Деко да пътува до испанската столица, за да продължи разговорите.

Ръководството на "Атлетико" обаче няма намерение да обсъжда трансфера. Главният изпълнителен директор на клуба Мигел Анхел Жил изключи продажба, заявявайки, че нападателят не би напуснал "дори за 200 милиона евро". 

Клубът от Мадрид подаде жалба до Кралската испанска футболна федерация (RFEF) относно действията на каталунците и е започнато разследване.

Хулиан Алварес
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