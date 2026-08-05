Футболист на ЦСКА: Ще бъдем по-силни срещу "Макаби"

Ще бъдем по-силни срещу "Макаби". Това обеща играчът на ЦСКА Мохамед Брахими преди заминаването за Батуми, където утре "червените" ще се изправят срещу "Макаби (Тел Авив) в първи мач от 3-ия кръг на Лига Европа.

"Има разлика в мача срещу "Дери" и "Карабах". Ще направим всичко да играем още по-добре", каза той на летище София преди заминаването на тима за грузинския град, който се намира на брега на Черно море.

Предводителят на "червените" Христо Янев на летище "София"

"Ние сме ЦСКА. Ние сме престижен клуб и няма значение срещу кого ще играем. Ще направим всичко възможно", каза още крилото и добави, че той и съотборниците му няма от какво да се притесняват в срещата с израелците.