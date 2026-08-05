Футболист на ЦСКА: Ще бъдем по-силни срещу "Макаби"

Ще бъдем по-силни срещу "Макаби". Това обеща играчът на ЦСКА Мохамед Брахими преди заминаването за Батуми, където утре "червените" ще се изправят срещу "Макаби (Тел Авив) в първи мач от 3-ия кръг на Лига Европа.
"Има разлика в мача срещу "Дери" и "Карабах". Ще направим всичко да играем още по-добре", каза той на летище София преди заминаването на тима за грузинския град, който се намира на брега на Черно море.
"Ние сме ЦСКА. Ние сме престижен клуб и няма значение срещу кого ще играем. Ще направим всичко възможно", каза още крилото и добави, че той и съотборниците му няма от какво да се притесняват в срещата с израелците.