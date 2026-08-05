Винисиус се мръщи на заплата от 22 млн. евро в "Реал"

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Нападателят на "Реал" Винисиус Жуниор е отхвърлил ново предложение за договор от мадридския клуб, съобщава El Larguero.

Грандът от Мадрид е предложил на 26-годишния бразилец договор до 2031 г. със заплата от 22 милиона евро на сезон. Представители на играча и на клуба ще се срещнат отново, за да дискутират условията.

Новият старши треньор Жозе Моуриньо държи Винисиус да остане в клуба.

Винисиус е в "Реал" от лятото на 2018 г. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2027 г. Transfermarkt оценява стойността му на 140 милиона евро.

През сезон 2025/26 играчът изигра 53 мача във всички турнири, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.

Интерес към бразилския национал има от "Арсенал".