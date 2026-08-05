Русия се завръща с три гимнастички на световното първенство във Франкфурт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия ще участва с три състезателки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, след като пропусна последните три шампионата заради наложените международни санкции.

Шампионатът ще е изключително, тъй като това е първото състезание с ключово значение за разпределяне на квотите по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

На килима ще излязат 101 индивидуални гимнастички от 73 държави от Европа, Азия, Америка, Африка и Океания.

Според официалната поименна заявка Русия ще бъде представена от Мария Борисова, Арина Ковшова и София Илтерякова. Трите гимнастички ще си разпределят участията на четирите уреда. Борисова е заявена за топка, бухалки и лента, Ковшова – за обръч, бухалки и лента, а Илтерякова – за обръч и топка.

Мария Борисова и Арина Ковшова са състезателки на академия „Небесна грация", ръководена от бившата олимпийска шампионка Алина Кабаева. Според руски медии Кабаева е имала ключова роля при определянето на състава за световното първенство, въпреки че официално старши треньор на националния отбор е Татяна Сергаева.

В началото на годината Кабаева пое водеща роля в подготовката на руския национален тим след промени в ръководството на художествената гимнастика в страната. На 2 и 3 август тя присъства на контролните тренировки на националния отбор в базата в Новогорск преди заминаването на отбора за Германия.

Единствено София Илтерякова не е представителка на школата на Кабаева. На европейското първенство във Варна през май Илтерякова завърши пета в многобоя, докато Борисова остана шеста.

Съставът на Русия предизвика коментари в спортните среди в страната, като според част от анализаторите и феновете представителките на академия „Небесна грация" са получили предимство при избора на националния отбор.

България влиза в състезанието със Стилияна Николова и Ева Брезалиева. И двете ни представителки са заявени за пълна програма - обръч, топка, бухалки и лента.