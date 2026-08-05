Съдията от финала на Шампионската лига свири решителния мач на "Левски" с "Кайрат"

Съдията от финала на Шампионската лига ще свири решителния мач на "Левски" с "Кайрат". Даниел Зиберт ще отговаря за реда във вторник на стадиона в Туркестан, където ще се проведе реванша от 3-ия кръг на най-комерсиалния турнир между българския и казахстанския шампион.

Вчера, на "Герена", пред повече от 17 хил. "сините" на Хулио Веласкес спечелиха 1:0 в първия епизод от сблъсъка, като тотално надиграха гостите, които очевидно си бяха дошли за 0:0 в София.

Помощници на Зиберт ще са Ян Зайдел и Рафаел Фолтин.

Германският арбитър е доста строг, което е лоша новина за "Кайрат". Играчите на първенеца на Казахстан играят доста грубо. И на "Герена" реферът Донатас Румшас не посмя да им покаже картони за ужасните нарушения, които извършиха. Едва ли обаче един от най-перспективните съдии, в лицето на Зиберт, ще действа така и ще остави свободна игра.