ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР разкри схема със субсидии за над 350 000 евро,...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23337304 www.24chasa.bg

Неймар предизвиква фенове в Бразилия

688
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Неймар

Истински хаос и грозни сцени белязаха четвъртфиналния сблъсък за купата на Бразилия, в който "Сантос" победи 1:0 като гост "Ремо". В центъра на скандала отново попадна 34-годишният суперзвезда Неймар. 130-кратният национал на "селесао" загуби самоконтрол след последния съдийски сигнал и открито потърси конфронтация с привърженици и длъжностни лица в тунела след мача.

Напрежението започна още преди първия съдийски сигнал. Домакинската публика посрещна бившата звезда на "Барселона" и ПСЖ с бурни освирквания и подигравки по време на загрявката. Подобно враждебно отношение в родината му вече не е изненада. Първоначално опитният нападател помаха на трибуните и изпрати въздушни целувки.

Неймар се появи в игра на почивката и малко по-късно направи решаващата асистенция за победата на "Сантос". При напускането на терена той повтори провокативните си жестове с целувки. В тунела, пред погледите на фенове, служители и членове на борда на домакините, бесният, но и ликуващ Неймар започна да крещи: „Елиминирай! Елиминирай!", визирайки отпадането на "Ремо". Бразилецът продължи с провокациите, като се удряше в гърдите, показваше мускули и танцуваше демонстративно.

Президентът на "Ремо" Антонио Карлос Тейшейра изригна срещу звездата. "Този неудачник Неймар, когото боготворят куп деца, се държеше като истински клоун и дойде да ни провокира. Всъщност ние сме виновни, че боготворим безделници като този човек",  каза клубният шеф.

Неймар
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво