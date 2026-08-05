Неймар предизвиква фенове в Бразилия

Истински хаос и грозни сцени белязаха четвъртфиналния сблъсък за купата на Бразилия, в който "Сантос" победи 1:0 като гост "Ремо". В центъра на скандала отново попадна 34-годишният суперзвезда Неймар. 130-кратният национал на "селесао" загуби самоконтрол след последния съдийски сигнал и открито потърси конфронтация с привърженици и длъжностни лица в тунела след мача.

Напрежението започна още преди първия съдийски сигнал. Домакинската публика посрещна бившата звезда на "Барселона" и ПСЖ с бурни освирквания и подигравки по време на загрявката. Подобно враждебно отношение в родината му вече не е изненада. Първоначално опитният нападател помаха на трибуните и изпрати въздушни целувки.

Неймар се появи в игра на почивката и малко по-късно направи решаващата асистенция за победата на "Сантос". При напускането на терена той повтори провокативните си жестове с целувки. В тунела, пред погледите на фенове, служители и членове на борда на домакините, бесният, но и ликуващ Неймар започна да крещи: „Елиминирай! Елиминирай!", визирайки отпадането на "Ремо". Бразилецът продължи с провокациите, като се удряше в гърдите, показваше мускули и танцуваше демонстративно.

Президентът на "Ремо" Антонио Карлос Тейшейра изригна срещу звездата. "Този неудачник Неймар, когото боготворят куп деца, се държеше като истински клоун и дойде да ни провокира. Всъщност ние сме виновни, че боготворим безделници като този човек", каза клубният шеф.