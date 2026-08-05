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16 таланти ще получат стипендии преди Младежките олимпийски игри Дакар

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Председателя на БОК Весела Лечева Снимка: Георги Палейков

16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии за провеждане на тренировъчни лагери като част от програмата на МОК „Олимпийска солидарност", обявиха от Българския олимпийски комитет.

За тези средства кандидатства БОК, а финансовата помощ е на стойност от 25 000 щатски долара, които ще бъдат изразходвани за лагери в България и в чужбина, както и обучения преди Младежките олимпийски игри Дакар 2026 година ( 31 октомври - 13 ноември). Стипендиите ще подпомогнат подготовката на 16 млади спортисти (7 момичета и 9 момчета) в 12 спорта – лека атлетика (трима), бадминтон и плуване (двама), ушу, колоездене, спортна гимнастика, таекуондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба, джудо.

"Нашата цел е програмите на МОК да достигат в пълен обем до всички български спортисти, треньори и специалисти. За целта подсилихме екипа, който ще се занимава с проекти и програми, за да можем да участваме ефективно и да използваме всички възможности, които програмата "Олимпийска солидарност" предоставя на участниците в олимпийското движение", коментира председателят на БОК Весела Лечева.

"Олимпийска солидарност" е инициатива на МОК за развитие на спорта, която предоставя финансова и техническа помощ на националните олимпийски комитети (НОК) по света. На разположение на националните олимпийски комитети са многостранни програми, които поставят на първо място развитието на спортистите, както и обучението на треньори и спортни администратори с цел популяризирането на олимпийските ценности.

Председателя на БОК Весела Лечева Снимка: Георги Палейков

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